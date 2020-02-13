Три игрока Манчестер Сити могут покинуть клуб в летнее трансферное окно

"Манчестер Сити" летом намерен продать троих игроков, об этом пишет The Athletic.

Стан "горожан" могут покинуть Габриэль Жезус, Николас Отаменди и Бенджамен Менди. В клубе недовольны игрой всех троих футболистов, поэтому летом игрокам дадут время на поиски нового футбольного дома.

Сообщается, то деньги, вырученные с продажи игроков, пойдут на покупку форварда и центрального защитника.

Напомним, что "горожане" хотят усилиться центрбеком "Лестера" Чагларом Сеюнджю.