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Три игрока Манчестер Сити могут покинуть клуб в летнее трансферное окно

Англия
(1 голосов)

Игрокам дадут время на поиски нового клуба

Три игрока Манчестер Сити могут покинуть клуб в летнее трансферное окно
Новина українською

"Манчестер Сити" летом намерен продать троих игроков, об этом пишет The Athletic.

Стан "горожан" могут покинуть Габриэль Жезус, Николас Отаменди и Бенджамен Менди. В клубе недовольны игрой всех троих футболистов, поэтому летом игрокам дадут время на поиски нового футбольного дома.

Сообщается, то деньги, вырученные с продажи игроков, пойдут на покупку форварда и центрального защитника.

Напомним, что "горожане" хотят усилиться центрбеком "Лестера" Чагларом Сеюнджю.

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В статье: Николас Отаменди Манчестер Сити Бенжамен Менди Габриэл Жезус
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