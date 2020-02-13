Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три игрока Манчестер Сити могут покинуть клуб в летнее трансферное окно
Игрокам дадут время на поиски нового клуба
"Манчестер Сити" летом намерен продать троих игроков, об этом пишет The Athletic.
Стан "горожан" могут покинуть Габриэль Жезус, Николас Отаменди и Бенджамен Менди. В клубе недовольны игрой всех троих футболистов, поэтому летом игрокам дадут время на поиски нового футбольного дома.
Сообщается, то деньги, вырученные с продажи игроков, пойдут на покупку форварда и центрального защитника.
Напомним, что "горожане" хотят усилиться центрбеком "Лестера" Чагларом Сеюнджю.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...