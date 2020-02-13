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Арсенал приготовил новый контракт для 20-летнего полузащитника
Говорят, что лично Артета ценит француза
Лондонский "Арсенал" не готов терять Маттео Гэндузи, который в последнее время все чаще появляется в основе. Клуб готовит для футболиста новый контракт.
По данным сайт Football.London, главная цель "канониров" - прописать в соглашении солидную сумму отступных. Ранее сообщалось, что к французу проявляют интерес итальянские клубы.
Также они существенно повысят его зарплату. На данный момент Маттео получает 40 тысяч фунтов в неделю. Его контракт сейчас действителен до лета 2022 года.
В этом сезоне Гэндузи забил 1 гол, проведя при это 26 матчей.