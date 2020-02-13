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Деньги решают все? Манчестер Юнайтед готовит заманчивый контракт для форварда Лиона

Англия
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За ним также внимательно следит "Челси"

Деньги решают все? Манчестер Юнайтед готовит заманчивый контракт для форварда Лиона
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" готов сделать многое ради подписания Мусса Дембеле. Форвард должен решить проблему "дьяволов" в нападении.

По данным Daily Express, руководство клуба хочет заманить футболиста заманчивым контрактом. Они хотят платить 23-летнему футболисту 150 тысяч фунтов в неделю (это более 7 миллионов в год).

Помимо "дьяволов" интерес к Дембеле проявляет "Челси". Лондонский клуб намеревался в январе подписать игрока, однако "Лион" отказался отпускать главного форварда.

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В текущем сезоне Дембеле провел 36 матчей, в которых сумел забить 20 голов.

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В статье: Мусса Дембеле Лион Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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