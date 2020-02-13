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Деньги решают все? Манчестер Юнайтед готовит заманчивый контракт для форварда Лиона
За ним также внимательно следит "Челси"
"Манчестер Юнайтед" готов сделать многое ради подписания Мусса Дембеле. Форвард должен решить проблему "дьяволов" в нападении.
По данным Daily Express, руководство клуба хочет заманить футболиста заманчивым контрактом. Они хотят платить 23-летнему футболисту 150 тысяч фунтов в неделю (это более 7 миллионов в год).
Помимо "дьяволов" интерес к Дембеле проявляет "Челси". Лондонский клуб намеревался в январе подписать игрока, однако "Лион" отказался отпускать главного форварда.
В текущем сезоне Дембеле провел 36 матчей, в которых сумел забить 20 голов.