Деньги решают все? Манчестер Юнайтед готовит заманчивый контракт для форварда Лиона

"Манчестер Юнайтед" готов сделать многое ради подписания Мусса Дембеле. Форвард должен решить проблему "дьяволов" в нападении.

По данным Daily Express, руководство клуба хочет заманить футболиста заманчивым контрактом. Они хотят платить 23-летнему футболисту 150 тысяч фунтов в неделю (это более 7 миллионов в год).

Помимо "дьяволов" интерес к Дембеле проявляет "Челси". Лондонский клуб намеревался в январе подписать игрока, однако "Лион" отказался отпускать главного форварда.

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В текущем сезоне Дембеле провел 36 матчей, в которых сумел забить 20 голов.