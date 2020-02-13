Челси попытается летом избавиться от четырех футболистов

Сегодня лондонский "Челси" оформил первый трансфер. Был подписан Хаким Зиеш из "Аякса". Он присоединится к команде 1-го июля.

Читайте также Аякс заявил о трансфере Хакима Зиеша в Челси

Теперь лондонский клуб намерен отпустить в "свободное плавание" сразу четырех игроков. По данным The Mirror, речь идет о Батшуайи, Педро, Виллиане и Жиру.

За бразильца и француза денег выручить не получится, так как их контракты истекают в июне. Виллиан близок к переходу в "Барселону", Жиру же зимой был объектом внимание сразу четырех клубов.

Читайте также Барселона близка к подписанию Виллиана в качестве свободного агента – Marca

Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет вернуть своего воспитанника из "Сассуоло".