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Челси попытается летом избавиться от четырех футболистов
Время покупать и время продавать
Сегодня лондонский "Челси" оформил первый трансфер. Был подписан Хаким Зиеш из "Аякса". Он присоединится к команде 1-го июля.
Теперь лондонский клуб намерен отпустить в "свободное плавание" сразу четырех игроков. По данным The Mirror, речь идет о Батшуайи, Педро, Виллиане и Жиру.
За бразильца и француза денег выручить не получится, так как их контракты истекают в июне. Виллиан близок к переходу в "Барселону", Жиру же зимой был объектом внимание сразу четырех клубов.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет вернуть своего воспитанника из "Сассуоло".