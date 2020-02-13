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Челси попытается летом избавиться от четырех футболистов

Англия
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Время покупать и время продавать

Челси попытается летом избавиться от четырех футболистов
UA-Футбол
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Сегодня лондонский "Челси" оформил первый трансфер. Был подписан Хаким Зиеш из "Аякса". Он присоединится к команде 1-го июля.

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Теперь лондонский клуб намерен отпустить в "свободное плавание" сразу четырех игроков. По данным The Mirror, речь идет о Батшуайи, Педро, Виллиане и Жиру.

За бразильца и француза денег выручить не получится, так как их контракты истекают в июне. Виллиан близок к переходу в "Барселону", Жиру же зимой был объектом внимание сразу четырех клубов.

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Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет вернуть своего воспитанника из "Сассуоло".

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В статье: Виллиан Оливье Жиру Педро Родригес Челси (Лондон) Миши Батшуайи
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