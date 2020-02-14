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Райола: Погба не может сбежать из МЮ – клуб находится в трудной ситуации. Посмотрим, что будет после ЕВРО

Англия
(2 голосов)

Мино – о Поле

Райола: Погба не может сбежать из МЮ – клуб находится в трудной ситуации. Посмотрим, что будет после ЕВРО
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Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, поделился своим мнением о потенциальном возвращении француза в туринский "Ювентус". Цитирует агента Goal.com.

"Погба в Турине? Италия для него как дом. Он хотел бы вернуться в "Ювентус", посмотрим, что будет после ЕВРО-2020. Поль хочет играть на высочайшем уровне, но не может сбежать из "Манчестер Юнайтед", клуб находится в трудной ситуации".

Француз выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне Поль принял участие в 7 матчах АПЛ и сделал 2 результативные передачи. "Красные дьяволы" набрали 35 очков в 25 матчах и занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Евро-2020 Мино Райола Манчестер Юнайтед
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