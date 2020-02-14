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Защитник Челси: Моуриньо подошел ко мне, отвел к себе в офис и сказал, что я играл как мусор
Вид мотивации от Жозе
Защитник лондонского "Челси" Курт Зума откровенно рассказал о работе с португальским наставником Жозе Моуриньо во время второго этапа "Особенного" на "Стэмфорд Бридж". Цитирует футболиста RMC Sport.
"Я не могу вспомнить, что это был за матч – мы проигрывали 3:1 в гостях. На следующий день Моуринью подошел ко мне, отвел к себе в офис и спросил, все ли у меня в порядке. Я ответил утвердительно, но он уточнил, уверен ли я в этом. Пришлось вновь кивать. Затем он выдал: "Ты играл как мусор на этих выходных". Вот так, прямо – я был шокирован, но хотел тут же доказать ему обратное в следующем матче".
"Конечно, было неприятно, но это повлияло на меня. Жозе обожает побеждать. Он использует различные инструменты для достижения успеха. Я приехал сюда в 19 лет и он ставил меня в состав, я получал много шансов, португалец доверял мне. Не согласен, что Моуриньо не дает возможность проявить себя молодым исполнителям".