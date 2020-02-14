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Вулверхэмптон - Лестер. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 14 февраля, начало встречи в 22:00
Интересная тенденция просматривается в очных встречах "Вулверхэмптона" и "Лестера". Через раз вничью 0:0 играют эти команды, а затем могут выдать настоящую голевую феерию. В этом сезоне в первой встрече они голов не забивали, зато в январе прошлого года невероятное шоу "волки" и "лисы" подарили болельщикам – 4:3 победу на своем поле добыл "Вулверхэмптон". Чего-то подобного можно ожидать и в 26-м туре чемпионата Англии.
АПЛ. 26 тур
Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Вулверхэмптон 22:00 Лестер Сити
В прошлом туре чемпионата и команда Брендана Роджерса, и подопечные Нуну Санту сыграли вничью. "Лестер" разошелся миром с "Челси" в увлекательной и драматичной перестрелке – 2:2. А "Вулверхэмптон" встречался с "Ман Юнайтед" и вырвал ничью 0:0 в осторожной игре.
График игр у "волков" очень непростой, в последних матчах чемпионата соперниками выступали "Ливерпуль", "Ман Юнайтед" и теперь третья команда в турнирной таблице "Лестер". Конечно, "лисы" явный фаворит в поединке на "Молине", есть запас прочности и мастерство игроков гостевой команды.
- Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.
Своей игрой подопечные Роджерса подтвердили, что необходимо с ними считаться, хотя сбои иногда у "Лестера" случаются. Например, в прошлом месяце скромные "Бернли" и "Саутгемптон" смогли обыграть "лис" и вернули их к реальности Премьер-лиги – тут все может произойти. Прогноз: победа "Лестера" 2:1.