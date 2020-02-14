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Экс-тренер сборной Англии: Из Ливерпуля только Ван Дейк прошел бы в основу МЮ образца 1999-го

Англия
(1 голосов)

Всех остальных Ферги забраковал бы?

Экс-тренер сборной Англии: Из Ливерпуля только Ван Дейк прошел бы в основу МЮ образца 1999-го
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Бывший тренер национальной сборной Англии Стив Макларен заявил, что из текущего состава "Ливерпуля" только защитник Вирджил Ван Дейк прошел бы в основу "Манчестер Юнайтед" 1999 года – тогда, 21 год назад, "красные дьяволы" выиграли АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. Цитирует 58-летнего специалиста Sky Sports.

"Если бы Ван Дейк играл в паре с Япом Стамом, то это была бы безупречная и непроходимая связка. Если серьезно, то Вирджил – единственный, кто попал бы в основной состав той команды, "МЮ" 1999-го. Посмотрите на тот "Юнайтед" и лидерские качества, которые были у каждого футболиста. Эти характеристики были ключом к их успеху. "Ливерпуль" постоянно развивает это и прогрессирует".

Макларен выводил сборную Англии на ЧМ-2006. Мерсисайдцы после 25 туров оторвались от "Манчестер Сити" на 22 очка.

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В статье: Стив Макларен Ливерпуль Манчестер Юнайтед Яп Стам Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
14.02.2020 в 11:42
Категорически не соглашусь! Сила МЮ тех времен была не в громких именах, а в многолетней сыгранности команды. Мане и Салах на скорости легко бы вскрыли оборону условных Гарри Невилла и Япа Стама. А вот Дуайт Йорк и Эшли Коул навряд ли так же легко прошли бы ван Дейка с Магвайром.
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ZeeZoo (Кривой Рог)
14.02.2020 в 11:31
Мане легко зашёл бы вместо Коула или Йорка
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
14.02.2020 в 10:51
Мда, щас состав МЮ это едрённое гавнище
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