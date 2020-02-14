Экс-тренер сборной Англии: Из Ливерпуля только Ван Дейк прошел бы в основу МЮ образца 1999-го

Бывший тренер национальной сборной Англии Стив Макларен заявил, что из текущего состава "Ливерпуля" только защитник Вирджил Ван Дейк прошел бы в основу "Манчестер Юнайтед" 1999 года – тогда, 21 год назад, "красные дьяволы" выиграли АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. Цитирует 58-летнего специалиста Sky Sports.

"Если бы Ван Дейк играл в паре с Япом Стамом, то это была бы безупречная и непроходимая связка. Если серьезно, то Вирджил – единственный, кто попал бы в основной состав той команды, "МЮ" 1999-го. Посмотрите на тот "Юнайтед" и лидерские качества, которые были у каждого футболиста. Эти характеристики были ключом к их успеху. "Ливерпуль" постоянно развивает это и прогрессирует".

Макларен выводил сборную Англии на ЧМ-2006. Мерсисайдцы после 25 туров оторвались от "Манчестер Сити" на 22 очка.