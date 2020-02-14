Плохое состояние Олд Траффорд отпугивает потенциальных покупателей Манчестер Юнайтед?

Руководство "Манчестер Юнайтед" сталкивается с проблемой продажи акций клуба из-за неудовлетворительного состояния стадиона "Олд Траффорд" – об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, финансисты, детально изучающие дела клуба, считают, что потребуется более 200 миллионов евро для капремонта арены "дьяволов", которая выглядит устаревшей на фоне стадионов "Арсенала", "Тоттенхэма" и соседей "Сити". Также есть вопросы касательно реконструкции железной дороги, которая находится очень близко к одной из трибун.

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Семья из Саудовской Аравии уже контактировала с руководством "Манчестер Юнайтед" в надежде приобрести клуб. Однако семья Глейзеров отказывается рассматривать продажу более чем 20 процентов акций, что составляет более 1 миллиарда евро – саудовцы же хотели бы обладать контрольным пакетом акций.