  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Плохое состояние Олд Траффорд отпугивает потенциальных покупателей Манчестер Юнайтед?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плохое состояние Олд Траффорд отпугивает потенциальных покупателей Манчестер Юнайтед?

Англия
(1 голосов)

Причина в стадионе?!

Плохое состояние Олд Траффорд отпугивает потенциальных покупателей Манчестер Юнайтед?
Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" сталкивается с проблемой продажи акций клуба из-за неудовлетворительного состояния стадиона "Олд Траффорд" – об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, финансисты, детально изучающие дела клуба, считают, что потребуется более 200 миллионов евро для капремонта арены "дьяволов", которая выглядит устаревшей на фоне стадионов "Арсенала", "Тоттенхэма" и соседей "Сити". Также есть вопросы касательно реконструкции железной дороги, которая находится очень близко к одной из трибун.

Читайте такжеМЮ заменит часть сидений на Олд Траффорд

Семья из Саудовской Аравии уже контактировала с руководством "Манчестер Юнайтед" в надежде приобрести клуб. Однако семья Глейзеров отказывается рассматривать продажу более чем 20 процентов акций, что составляет более 1 миллиарда евро – саудовцы же хотели бы обладать контрольным пакетом акций.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олд Траффорд Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...