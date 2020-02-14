Мэддисон хочет перейти в МЮ

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.

Манкунианцы назвали Мэддисона одной из главных целей на летнее трансферное окно, а "Лестер", чтобы удержать игрока, подготовил новый контракт англичанину, который будет рассчитан до 2023 года. Однако сообщается, что Джеймс выразил желание перейти в "Манчестер Юнайтед" и, если бы зависело от него, он бы уже давно был в манкунианском клубе. Также хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш рассматривается клубом как усиление линии полузащиты, так как Поль Погба, вероятно, покинет клуб летом.

В этом сезоне Джеймс Мэддисон принял участие в 24 матчах чемпионата Англии. Английский полузащитник забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.