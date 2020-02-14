  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Зиеш добавит нам креативности
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Зиеш добавит нам креативности

Англия
(1 голосов)

Зиеш сможет усилить команду

Лэмпард: Зиеш добавит нам креативности
Новина українською

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новичке команды Хакиме Зиеше.

"Впервые я заметил его в матчах "Аякса" в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Считаю, что он показал выдающуюся игру, особенно в матчах с "Тоттенхэмом". В этом сезоне мы два раза играли с ним, поэтому я достаточно многое узнал. У Хакима невероятная левая нога, и помимо игры на фланге он может играть под нападающим.

Можно заметить, что в этом сезоне у нас было много матчей, в которых нам очень сложно давались проходы в штрафную и обостряющие пасы. Зиеш определённо тот игрок, который добавит нам креативности и что-то новое.

Он отдаёт голевые передачи, забивает сам. Я знаю, что он приходит к нам не сейчас, но уверен, что клуб и болельщики с нетерпением ждут, когда он присоединится к нам", — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Хаким Зиеш Челси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...