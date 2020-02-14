Лэмпард: Зиеш добавит нам креативности

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новичке команды Хакиме Зиеше.

"Впервые я заметил его в матчах "Аякса" в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Считаю, что он показал выдающуюся игру, особенно в матчах с "Тоттенхэмом". В этом сезоне мы два раза играли с ним, поэтому я достаточно многое узнал. У Хакима невероятная левая нога, и помимо игры на фланге он может играть под нападающим.

Можно заметить, что в этом сезоне у нас было много матчей, в которых нам очень сложно давались проходы в штрафную и обостряющие пасы. Зиеш определённо тот игрок, который добавит нам креативности и что-то новое.

Он отдаёт голевые передачи, забивает сам. Я знаю, что он приходит к нам не сейчас, но уверен, что клуб и болельщики с нетерпением ждут, когда он присоединится к нам", — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.