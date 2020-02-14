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Ювентус начал работать над трансфером Погба

Англия
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Игрок может вернуться в Италию

Ювентус начал работать над трансфером Погба
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Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вновь может оказаться в туринской команде.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, "бьянконери" принялись за проработку варианта трансфера 26-летнего хавбека из стана манкунианцев.

В текущем сезоне Погба восстанавливается уже после второго повреждения голеностопа и играет нерегулярно. На его счету 7 матчей в АПЛ и две голевые передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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