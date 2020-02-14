  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард не уверен, что Кепа выйдет в старте на матч против МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард не уверен, что Кепа выйдет в старте на матч против МЮ

Англия
(1 голосов)

Пока что тренер не очень доволен игрой испанца

Лэмпард не уверен, что Кепа выйдет в старте на матч против МЮ
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию вокруг Кепы Аррисабалаги. Напомним, что самый дорогой вратарь в мире остался в запасе в игре против "Лестера".

Читайте такжеКепа Аррисабалага остался в запасе на матч с Лестером

"Будет ли Кепа играть против "МЮ"? Я еще не принял решение. Мне не важно, сколько стоит игрок и какой у него гонорар. Важно то, как он выкладывается на тренировках.

Кепа не играл в прошлом матче и в такую ситуацию может попасть каждый. Я доволен его реакцией, он хорошо работал на тренировках после этого. Но решение я буду принимать перед самим матчем", - приводит слова англичанина Marca.

Ранее сообщалось, что "Челси" уже нашел замену для Кепы в "Аяксе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...