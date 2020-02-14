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Лэмпард не уверен, что Кепа выйдет в старте на матч против МЮ
Пока что тренер не очень доволен игрой испанца
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию вокруг Кепы Аррисабалаги. Напомним, что самый дорогой вратарь в мире остался в запасе в игре против "Лестера".
"Будет ли Кепа играть против "МЮ"? Я еще не принял решение. Мне не важно, сколько стоит игрок и какой у него гонорар. Важно то, как он выкладывается на тренировках.
Кепа не играл в прошлом матче и в такую ситуацию может попасть каждый. Я доволен его реакцией, он хорошо работал на тренировках после этого. Но решение я буду принимать перед самим матчем", - приводит слова англичанина Marca.
Ранее сообщалось, что "Челси" уже нашел замену для Кепы в "Аяксе".