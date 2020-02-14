"Разочарованы, но не удивленны". Заявление Ман Сити касательно исключения из Лиги Чемпионов

Буквально недавно стало известно, что "Манчестер Сити" отстранен на два сезона из Лиги Чемпионов в связи с нарушением ФФП. Клуб практически сразу подготовил официальное заявление.

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"Манчестер Сити" разочарован, но не удивлен сегодняшним решением судебной палаты УЕФА.

В декабре 2018-го года главный следователь УЕФА публично объявил об определенных санкциях еще до начала любого расследования. Последовавший ошибочный процесс, который клуб наблюдал, не вызывал никаких сомнений в конечном результате.

Это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и судимое УЕФА. После того, как этот предвзятый процесс завершен, клуб как можно скорее подготовит документы для подачи в спортивный арбитражный суд", - говорится в заявлении.