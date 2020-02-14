Алиссон: Чтобы выигрывать матчи, мы должны наслаждаться игрой

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер считает, что его команда находится в такой прекрасной форме благодаря тому, что футболисты умеют наслаждаться игрой.

"Мы хотим выиграть титул, но для этого нам нужно выиграть все. Мы фокусируемся на главной цели, а остальное для нас в прошлом. У нас просто фантастическая команда. Если один игрок выбывает, его всегда заменит другой. Это, например, касается меня. Когда я пропустил старт сезона, меня прекрасно заменил Адриан.

Мы наслаждаемся моментом, ведь очень хорошо быть на вершине. Чтобы побеждать - нужно наслаждаться игрой. Конечно, нужно быть серьезным, потому что мы находимся на соревнованиях высокого уровня, но также нужно получать удовольствие", - цитирует бразильца официальный сайт клуба.

Отметим, что помимо АПЛ, "красные" сражаются за победу в ЛЧ. Их первый соперник в плей-офф - мадридский "Атлетико".