СМИ: С Ман Сити могут снять очки в чемпионате Англии

Сегодня стало известно, что "Ман Сити" отстранили от Лиги Чемпионов на два следующих сезона. Однако, к чемпиону Англии могут быть применены более серьезные санкции.

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Как сообщает The Independent, с клуба могут снять очки в АПЛ. По их данным - подобное наказание вполне реально. Нарушение правил ФФП представляют собой нарушения правил турнира внутри страны.

Любой клуб должен предоставить правдивую информацию, чтобы получить лицензию Премьер-лиги, и эта информация должна была соответствовать той, которая предоставлена в УЕФА.

"Ман Сити" официально объявил, что пойдет в спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать решение УЕФА.