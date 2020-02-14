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СМИ: С Ман Сити могут снять очки в чемпионате Англии

Англия
(1 голосов)

Ужасный период для "горожан"

СМИ: С Ман Сити могут снять очки в чемпионате Англии
UA-Футбол
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Сегодня стало известно, что "Ман Сити" отстранили от Лиги Чемпионов на два следующих сезона. Однако, к чемпиону Англии могут быть применены более серьезные санкции.

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Как сообщает The Independent, с клуба могут снять очки в АПЛ. По их данным - подобное наказание вполне реально. Нарушение правил ФФП представляют собой нарушения правил турнира внутри страны.

Любой клуб должен предоставить правдивую информацию, чтобы получить лицензию Премьер-лиги, и эта информация должна была соответствовать той, которая предоставлена в УЕФА.

"Ман Сити" официально объявил, что пойдет в спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать решение УЕФА.

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В статье: Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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FRED73 (Харьков)
15.02.2020 в 01:02
Ага снимут... После того как у нас зеБила посадят. Но это уже из облости Стругатских.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.02.2020 в 23:28
владаседан, звони борячуку!)))
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