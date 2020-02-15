Клопп: Ливерпулю был крайне необходим зимний перерыв

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил важность зимнего перерыва для своей команды.

В минувший понедельник игроки "Ливерпуля" вернулись из мини-отпуска продолжительностью в одну неделю. Чтобы это стало возможно, Клоппу даже пришлось задействовать юниоров в переигровке со "Шрюсбери" в Кубке Англии на прошлой неделе. Однако Юрген убежден, что это стоило того.

"Жаль, что нам приходится объяснять, насколько полезной может быть неделя перерыва. Это не просто отдых. Это возможность восстановиться, перезарядить батареи и многое другое.

Именно поэтому мы хотели этого, мы сражались ради этого и приняли некоторые решения. Каждый тренер мечтает о целой неделе для подготовки к матчу. Тогда ты можешь тренироваться в интенсивном режиме, что обычно невозможно.

Когда мы возобновили тренировки в понедельник, то сразу же вошли в прежний ритм. Это не так, что нам не нравится играть, играть и играть, но посреди сезона заняться чем-то другим в течение недели было просто приятно. Когда ты возвращаешься после такого перерыва, то следующий матч предвкушаешь, словно не играл последние полгода", — цитирует Клоппа The Independent.