Ювентус, ПСЖ и Бавария следят за ситуацией вокруг Гвардиолы

Руководство "Ювентуса" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу, сообщает Calciomercato.

Напомним, ранее "горожане" получили бан на выступления в Лиге чемпионов на последующие два сезона. Эта дисквалификация может сказаться как на будущем Гвардиолы, так и многих ключевых игроков "Сити".

Ради приглашения Пепа в Турине готовы незамедлительно расстаться с Маурицио Сарри.

Отмечается, что за ситуацией вокруг рулевого "Манчестер Сити" также внимательно следят "ПСЖ" и "Бавария".