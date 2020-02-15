Путёвку Ман Сити в ЛЧ получит 5-тая команда АПЛ

Отстранение "Манчестер Сити" от участия в еврокубках означает, что в Лигу Чемпионов на будущий сезон попадет пятая команда Премьер-Лиги.

Напомним, накануне УЕФА наказал "горожан" штрафом на 25 миллионов фунтов и отстранил от участия в еврокубках на два следующих сезона за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.

Если апелляция "Сити" в Спортивный арбитражный суд провалится, то УЕФА, как ожидает The Guardian, не будет сокращать английскую квоту на участие в Лиге Чемпионов.

В данный момент команда Хосепа Гвардиолы идет на втором месте в Премьер-Лиге, и мало кто сомневается, что "горожане" финишируют в топ-4. Если так и будет, то путевка "Сити" в Лигу Чемпионов просто перейдет коллективу, который займет пятую строчку.

Такой расклад значительно увеличит шансы и мотивацию команд вроде "Шеффилд Юнайтед" (39 очков), "Тоттенхэма" (37), "Эвертона" (36), "Манчестер Юнайтед" (35) и "Вулверхэмптона" (36), которые последние недели пытались приблизиться к четвертому "Челси" (41).