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Норвич - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 15 февраля, начало встречи в 19:30

Норвич - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Первая и последняя команды чемпионата встречаются в 26-м туре АПЛ, разница в очках колоссальная – 55 пунктов. Да и класс команд очевидно нельзя сравнивать. Тем не менее, "Норвич" вполне способен оказать сопротивление "Ливерпулю", если не лишить трех очков, то отобрать силы и подпортить настроение. Например, "Ман Сити" и "Арсенал" в этом сезоне теряли очки в матчах с "Норвичем".

АПЛ. 26 тур

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Норвич 19:30 Ливерпуль

"Канарейкам" удалось не проиграть в прошлом туре – ничья с "Ньюкаслом" (0:0), ранее было поражение от "Тоттенхэма" (1:2), но в 23-м туре "Норвич" смог обыграть "Борнмут" (1:0). Теоретические шансы сохранить прописку в элите команда Даниэля Фарке еще имеет.

Подопечные Юргена Клоппа в прошлом туре разобрались с "Саутгемптоном" (4:0), все еще продолжается победная серия в Премьер-лиге из 16 матчей. Сложно представить соперника, который может остановить мерсисайдцев.

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Противостояния "Норвича" и "Ливерпуля" обычно получаются результативными и зрелищными, достаточно вспомнить 4:5 в январе 2016-го. А в этом сезоне "красные" разгромили "канареек" 4:1. При этом нельзя забывать, что в сентябре 2015-го "Норвич" смог отстоять ничью 1:1 на поле мерсисайдцев.

Отрыв "Ливерпуля" от второй команды чемпионата "Ман Сити" 22 очка, казалось бы, все ясно в борьбе за чемпионство задолго до конца турнира. Однако "красные" традиционно теряют форму ближе к весне и вполне возможен спад у лидера в ближайшее время. Поэтому необходимо брать три очка в игре с явным аутсайдером. Прогноз: победа "Ливерпуля" 3:1.

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В статье: Ливерпуль Норвич Сити Прогнозы
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