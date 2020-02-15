Отстранение Манчестер Сити от Лиги Чемпионов: реакция английских СМИ

Мягко говоря, на Туманном Альбионе шоковое состояние после бана "горожанам". Однозначного мнения у английских журналистов не сложилось, но все ждут апелляции и того, что суровый приговор все же будет пересмотрен. Многие говорят, что надежду терять рано, адвокаты у "Ман Сити" одни из лучших в мире.

Анализ от главного редактора Sky Sports News Брайана Свансона.

"Тот факт, что "Манчестер Сити" будет апеллировать, не является большим сюрпризом, но для всего европейского футбола это все равно шок.

Теперь все дороги ведут в Лозанну в Швейцарии, а Спортивный арбитражный суд - высший спортивный суд, должен вскоре принять окончательное решение. Он руководил многими громкими делами в мировом футболе, и именно здесь УЕФА и "Манчестер Сити" встретятся лицом к лицу.

Ставки вряд ли могут быть выше. При этом не стоит забывать и о клубах, которые занимают пятое и шестое места в Премьер-лиге, в частности, - "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэм". Если приговор останется в силе, санкция будет выполнена, это будет иметь огромные последствия в мировом футболе и в Англии. Это кажется невероятным - пятая позиция в Премьер-лиге может дать путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Но, конечно, этот процесс еще не завершен".

Анализ от репортера Goal.com Джонатана Смита.

"УЕФА вынесла ужасный приговор "Манчестер Сити", но для чемпионов Премьер-лиги этот вопрос еще далеко не завершен.

Европейский руководящий орган наградил "Сити" двухлетним запретом на участие в Лиге чемпионов и штрафом в размере 30 млн. евро за "серьезное" нарушение правил финансовой честной игры и отказ от участия в расследовании. Последствия этого решения могут быть обширными и сразу ставят под сомнение долгосрочное будущее менеджера Пепа Гвардиолы и многих звездных имен высококвалифицированного отряда "Сити". Есть информация, что в контрактах у многих них прописана возможность ухода из клуба в подобной ситуации.

Тем не менее, клубные источники утверждают, что они уверены - им удастся отменить решение, как только дело будет рассмотрено на справедливой и независимой основе.

"Сити" немедленно опубликовал ответ на приговор Судебной палаты Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB), который был вынесен после 14-месячного расследования. В своем заявлении они обязались "начать разбирательство в Спортивном арбитражном суде при первой же возможности".

Клуб утверждает, что он будет продолжать работать в обычном режиме, настаивая на том, что процесс определенно не заканчивается и что впереди еще много судебных исков.

Чемпионы Премьер-лиги настаивают на том, что у них не было справедливого слушания, так как УЕФА инициировал, рассмотрел и оценил весь процесс - по сути, выступая в качестве судьи, жюри и палача.

Все самое интересное впереди, а пока - два года без футбола в Лиге Чемпионов потенциально могут стоить "Сити" около 170 миллионов фунтов стерлингов (222 миллиона долларов) призовых. Но в случае провала апелляции последствия могут быть гораздо дороже".

Анализ от репортера Sky Sports News Бена Рэнсома.

"Гвардиола не был бы сам собой, если бы сейчас не думал о своем будущем. Большая часть вашей первоначальной реакции, когда ваш клуб, очевидно, находится под давлением, состоит в том, чтобы все собрались вместе как один. Я уверен, что его мгновенная реакция будет состоять в том, чтобы оставаться частью "Ман Сити" и быть вместе с клубом, со своей командой.

Слишком рано говорить о том, что Гвардиола будет делать прямо сейчас. В краткосрочной перспективе он будет очень недоволен тем, что не сможет побороться за победу в этой неуловимой для "горожан" Лиге Чемпионов в следующие два сезона, конечно, если он останется.

С его точки зрения, в этом сезоне речь пойдет о том, как далеко он сможет пройти в этом году. Потому что это самый большой трофей, за который они все еще борются, учитывая доминирование "Ливерпуля" в Премьер-лиге. Дальнейшая стратегия Гвардиолы и "Ман Сити" будет зависеть от апелляции и от того, что юристы клуба добьются в Спортивном арбитражном суде".

Анализ от репортера Sky Sports News Каве Солхеколя.

"Такая ситуация стала результатом давнего спора о правилах честной финансовой игры УЕФА. Все эти правила действительно говорят о том, что "вы можете тратить только то, что зарабатываете".

Мишель Платини, когда он был президентом УЕФА, беспокоился о таких клубах, как "ПСЖ" и "Манчестер Сити", у которых были очень богатые владельцы, которые могли неожиданно вкладывать огромные суммы денег в свои клубы и получать конкурентное преимущество. Поэтому были введены новые правила финансового фейр-плей.

То, что УЕФА обвинило "Манчестер Сити" - это "игровая система", раздувающая бюджеты клубов. Суммы, которые они приносили от спонсорских сделок, чтобы они могли показать, что зарабатывали больше, чем на самом деле, и могли тратить больше. Все это время "Сити" отрицал какие-либо правонарушения. Они всегда были очень агрессивными в защите интересов своего клуба.

Это расследование продолжалось некоторое время. На самом деле оно началось, когда все взломанные электронные письма клубов и футбольных агентов от "Football Leaks" опубликовал немецкий журнал "Der Spiegel". Они просмотрели все электронные письма и придумали обвинения "горожан" в нарушении правил фейр-плей и обмане УЕФА.

Расследование УЕФА проводил бывший премьер-министр Бельгии - он решил, что "Манчестер Сити" виновен в проступках. Дело было передано судьям Судебной палаты УЕФА, и они объявили, что клуб должен быть забанен. Приговор – отстранение от соревнований на два сезона, и штраф на £ 25 млн.

Для многих это стало большим сюрпризом, но для тех, кто следил за этой историей в течение долгого времени, это вполне ожидаемо.

Это ни в коем случае не конец истории. "Сити" не собираются сдаваться без боя. Они сделают все возможное, чтобы отменить решение и вернуться в Лигу чемпионов. Одни из лучших спортивных адвокатов в мире работают на них.

В прошлом году мы пытались составить короткую программу по этому делу, и мы попытались связаться с некоторыми спортивными юристами в Лондоне, чтобы взять у них интервью - многие из них не смогли принять участие, потому что они работали в "Манчестер Сити". Они сделают все возможное, чтобы смягчить приговор, либо вовсе отменить его.

Если бы я был сторонником "Манчестер Сити", то не терял надежды. Не сомневаюсь, что в CAS примут решение в пользу "горожан".