Селюк: Гвардиола потратил больше миллиарда, а теперь все начнут бежать с тонущего корабля

Агент Дмитрий Селюк обвинил главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу и директоров "горожан" в исключении клуба из Лиги чемпионов на сезоны 20/21 и 21/22 за нарушение ФФП.

"Решение УЕФА показывает, что перед законом все равны. Жаль, что кое-кто заблудился в финансах. Все хотели деньги, деньги, деньги. Уже столько истрачено на игроков, что возникли проблемы, которые УЕФА увидел и вынес наказание. Думаю, клуб будет подавать апелляцию. И УЕФА пойдет навстречу.

Гвардиола тратит сумасшедшие деньги. Виноваты тренер и генеральный и финансовый директора, которые должны были остудить его пыл. Мол, але, хватит, уже больше миллиарда истратили, а Лигу чемпионов не выиграли. Сейчас все начнут бежать с тонущего корабля", — сказал Селюк.