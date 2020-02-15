"Манчестер Юнайтед" собирается продать полузащитника Поля Погба до Евро-2020, сообщает Daily Mirror.

Клуб с "Олд Траффорд" хочет выручить за своего игрока 83 миллиона фунтов. На хавбека претендуют "Реал" и "Ювентус".

Желание как можно скорее расстаться с чемпионом мира-2018 имеет сразу несколько веских причин. Во-первых, в Манчестере не хотят, чтобы сага вокруг Погба отравляла атмосферу в раздевалке на протяжении всего лета.

Во-вторых, "дьяволы" надеются поскорее продать Поля, чтобы успеть потратить вырученные за него деньги — у главного тренера Оле Гуннара Сульшера большие планы на летнее трансферное окно.

Кроме того, "Юнайтед" не хочет рисковать, чтобы Погба, который сыграл только восемь матчей с начала сезона из-за проблем с лодыжкой, получил бы травму на Евро-2020 и сделал бы свою продажу невозможной.