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МЮ собирается избавиться от Погба до Евро-2020 – СМИ

Англия
(1 голосов)

Цена вопроса – 83 миллиона фунтов

МЮ собирается избавиться от Погба до Евро-2020 – СМИ
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" собирается продать полузащитника Поля Погба до Евро-2020, сообщает Daily Mirror.

Клуб с "Олд Траффорд" хочет выручить за своего игрока 83 миллиона фунтов. На хавбека претендуют "Реал" и "Ювентус".

Желание как можно скорее расстаться с чемпионом мира-2018 имеет сразу несколько веских причин. Во-первых, в Манчестере не хотят, чтобы сага вокруг Погба отравляла атмосферу в раздевалке на протяжении всего лета.

Во-вторых, "дьяволы" надеются поскорее продать Поля, чтобы успеть потратить вырученные за него деньги — у главного тренера Оле Гуннара Сульшера большие планы на летнее трансферное окно.

Кроме того, "Юнайтед" не хочет рисковать, чтобы Погба, который сыграл только восемь матчей с начала сезона из-за проблем с лодыжкой, получил бы травму на Евро-2020 и сделал бы свою продажу невозможной.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
15.02.2020 в 16:31
Вот и логическое завершение многомиллионных трансферов. Теперь как бы сдыхаться
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