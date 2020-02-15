Жозе Моуриньо: Нужно забыть про матч с Лейпцигом и готовиться к Астон Вилле

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо высказался накануне матча 26-го тура АПЛ с "Астон Виллой".

"Нас ждет очень тяжелая неделя. "Астон Вилла" в воскресенье, "Лейпциг" – в среду, "Челси" – в субботу. Но мы будем идти матч за матчем, первая игра будет непростой.

"Астон Вилла" – хорошая команда, которая сражается за то, чтобы остаться в АПЛ. Также у них высокая самооценка после выхода в финал Кубка английской лиги.

Будет сложный матч. Мы должны использовать весь потенциал, забыв про матч в Лейпциге", – под елился Жозе Моуриньо.