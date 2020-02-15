Энди Коул: Рэшфорд - не центральный нападающий. Ему гораздо лучше на левом фланге

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Энди Коул поделился мыслями насчет нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда.

"Маркус никогда не был центральным нападающим. Не имею в виду чего-то неуважительного, просто ему сложно играть спиной к воротам. Это не его.

На флангах никогда не приходится играть спиной всю игру. Когда он играет слева, вы можете видеть, что он расцветает, наслаждается этой позицией. На левом фланге у него получалось хорошо: он наносил удары по воротам или обыгрывался с центральным нападающим", – поделился мыслями Коул.