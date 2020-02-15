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Нголо Канте: У Челси есть все необходимое для того, чтобы выиграть трофей в этом сезоне

Англия
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Француз высказался насчет целей "синих" на этот сезон

Нголо Канте: У Челси есть все необходимое для того, чтобы выиграть трофей в этом сезоне
Новина українською

Хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте рассказал о целях "аристократов" на этот сезон.

"Впереди важный отрезок сезона, потому что многие команды борются за 4-е место. Считаю, что у нас есть команда, которая добьется всего, чего мы хотим в этом сезоне – финишировать в топ-4, выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Ну и почему бы не выиграть трофей? У нас есть все необходимое для этого.

Наступают важные игры для остальной части сезона. Мы знаем, что "Бавария" – отличный клуб, поэтому нам нужно сражаться, чтобы пройти в 1/4 финала ЛЧ. Мы также знаем все о "Ливерпуле". Кубок Англии – прекрасный турнир. Этот Кубок может стать для нас еще одним трофеем. Надеемся, что справимся в грядущих играх наилучшим образом", – рассказал Нголо Канте.

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В статье: Челси (Лондон) Нголо Канте
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Источник:
chelseafc.com
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