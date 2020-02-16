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Сульшер прокомментировал скандальное интервью Фреда
Наставник недоумевает по поводу интервью бразильца
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил недоумение по поводу слов своего полузащитника Фреда о проблемах в раздевалке команды.
На прошлой неделе Фред заявил, что у "красных дьяволов" много внутренних проблем, среди которых 26-летний бразилец назвал отсутствие сплоченности и тщеславие.
"У нас сплоченный коллектив, не переживайте насчет этого. Я не видел само интервью либо не понимаю, что он пытался сказать. Я видел, как он сидел и разговаривал в столовой. Фред знает, что этот коллектив хочет сражаться друг за друга.
Я не знаю, как воспринимать его слова, но у меня нет никаких проблем с коллективом, здесь каждый делает все ради остальных", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
Напомним, Фред был признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе.