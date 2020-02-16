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Сульшер прокомментировал скандальное интервью Фреда

Англия
(1 голосов)

Наставник недоумевает по поводу интервью бразильца

Сульшер прокомментировал скандальное интервью Фреда
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил недоумение по поводу слов своего полузащитника Фреда о проблемах в раздевалке команды.

На прошлой неделе Фред заявил, что у "красных дьяволов" много внутренних проблем, среди которых 26-летний бразилец назвал отсутствие сплоченности и тщеславие.

"У нас сплоченный коллектив, не переживайте насчет этого. Я не видел само интервью либо не понимаю, что он пытался сказать. Я видел, как он сидел и разговаривал в столовой. Фред знает, что этот коллектив хочет сражаться друг за друга.

Я не знаю, как воспринимать его слова, но у меня нет никаких проблем с коллективом, здесь каждый делает все ради остальных", — цитирует Сульшера Daily Mirror.

Напомним, Фред был признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Фред Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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E.M.O.S.H. (Харьков)
16.02.2020 в 10:16
Что вы хотели от очередного Шахтеровского нытика. Ему без тренера тяжело...
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