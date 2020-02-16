Ливерпуль побил рекорд Баварии Гвардиолы, потеряв всего два очка за 26 туров

В субботу "Ливерпуль" совершил ещё один шаг к титулу, обыграв "Норвич" (1:0) в 26-м туре АПЛ

Благодаря этой победе дружина Юргена Клоппа теперь имеет на своем счету 76 набранных очков в АПЛ. Это рекордный показатель не только для чемпионата Англии, но и для всех топ-5 лиг за отрезок в стартовые 26 матчей.

Предыдущий рекорд принадлежал "Баварии". В сезоне-2013/14 команда мюнхенцы под руководством Пепа Гвардиолы выиграли 24 матча в Бундеслиге при двух ничьих.