Англия
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Ливерпуль побил рекорд Баварии Гвардиолы, потеряв всего два очка за 26 туров
"Мерсисайдцы" не перестают удивлять
В субботу "Ливерпуль" совершил ещё один шаг к титулу, обыграв "Норвич" (1:0) в 26-м туре АПЛ
Благодаря этой победе дружина Юргена Клоппа теперь имеет на своем счету 76 набранных очков в АПЛ. Это рекордный показатель не только для чемпионата Англии, но и для всех топ-5 лиг за отрезок в стартовые 26 матчей.
Предыдущий рекорд принадлежал "Баварии". В сезоне-2013/14 команда мюнхенцы под руководством Пепа Гвардиолы выиграли 24 матча в Бундеслиге при двух ничьих.
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