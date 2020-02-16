Челси собирается сохранить Виллиана, несмотря на трансфер Зиеша

Приобретение вингера "Аякса" Хакима Зиеша никак не повлияло на желание "Челси" сохранить вингера Виллиана. Напомним, Зиеш обошёлся "синим" а 40 миллионов евро (плюс 4 млн бонусов) и присоединится к новой команде перед стартом сезона.

Несмотря на слухи, сватающие Виллиана в "Барселону" и "Ювентус", "синие" все еще надеются договориться с 31-летним бразильцем о новом контракте.

Ранее "Челси" предлагал возрастным игрокам продлить свое пребывание в клубе только на 12 месяцев, однако в случаях с Давидом Луисом и Оливье Жиру "пенсионеры" делали исключение. Утверждается, что Виллиан хочет получить контракт сразу на три года, и обе стороны оптимистично оценивают шансы найти компромисс.

А вот с Педро, контракт которого также истекает в июле, в лондонском клубе намерены попрощаться.