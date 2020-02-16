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Челси собирается сохранить Виллиана, несмотря на трансфер Зиеша
"Синие" продолжают рассчитывать на бразильца
Приобретение вингера "Аякса" Хакима Зиеша никак не повлияло на желание "Челси" сохранить вингера Виллиана. Напомним, Зиеш обошёлся "синим" а 40 миллионов евро (плюс 4 млн бонусов) и присоединится к новой команде перед стартом сезона.
Несмотря на слухи, сватающие Виллиана в "Барселону" и "Ювентус", "синие" все еще надеются договориться с 31-летним бразильцем о новом контракте.
Ранее "Челси" предлагал возрастным игрокам продлить свое пребывание в клубе только на 12 месяцев, однако в случаях с Давидом Луисом и Оливье Жиру "пенсионеры" делали исключение. Утверждается, что Виллиан хочет получить контракт сразу на три года, и обе стороны оптимистично оценивают шансы найти компромисс.
А вот с Педро, контракт которого также истекает в июле, в лондонском клубе намерены попрощаться.