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Арсенал - Ньюкасл. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 16 февраля, начало встречи в 18:30
Перед матчем с "Ньюкаслом" Микель Артета сказал, что следующие две-три недели будут определяющими для всего "Арсенала", нам нужно быстро начать побеждать. Сложно не согласиться с испанским наставником. Дальше "канонирам" отступать некуда, 11-е место в турнирной таблице никого из болельщиков и в руководстве не может устроить.
АПЛ. 26 тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)
Арсенал 18:30 Ньюкасл
Серия из четырех ничьих у лондонцев в последних матчах чемпионата, никак "Арсенал" не может выиграть, порой кажется, что определенные комплексы появились у подопечных Артеты. В 25-м туре АПЛ была блеклая и невзрачная ничья с "Бернли" (0:0), которая стала знаковой во многих компонентах.
"Ньюкасл" не проигрывает в четырех подряд матчах Премьер-лиги, обезопасил себя от зоны вылета и может похвастаться довольно неплохой формой. Неделю назад, как и "Арсенал", "сороки" расписали нулевую ничью с "Норвичем".
- Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.
Перед 26-м туром "Ньюкасл" и "Арсенал" соседи по турнирной таблице – 31 очко в активе у команд, лишь за счет дополнительных показателей "канониры" располагаются выше. Но есть основания полагать, что команда Артеты все же оторвется от "сорок". Вряд ли преимущество будет серьезным, возможно повторение прошлогоднего результата. Прогноз: победа "Арсенала" 1:0.