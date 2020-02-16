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Арсенал - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Где 16.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Эмирейтс

Арсенал - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Соскучились "канониры" за победами, сейчас самое время вернуться на победный путь. "Ньюкасл" удобный соперник для "Арсенала" - в трех последних поединках лондонцы были сильнее. Правда, "сороки" сейчас очень непредсказуемый соперник, который вполне может преподнести сюрприз.

Подробнее о матче Арсенал - Ньюкасл читайте в отдельном материале.

АПЛ. 26 тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Арсенал 18:30 Ньюкасл

Телетрансляция на канале Setanta

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединкa >>

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В статье: Арсенал (Лондон) "Ньюкасл"
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