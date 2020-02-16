Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 16.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Эмирейтс
Соскучились "канониры" за победами, сейчас самое время вернуться на победный путь. "Ньюкасл" удобный соперник для "Арсенала" - в трех последних поединках лондонцы были сильнее. Правда, "сороки" сейчас очень непредсказуемый соперник, который вполне может преподнести сюрприз.
Подробнее о матче Арсенал - Ньюкасл читайте в отдельном материале.
АПЛ. 26 тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)
Арсенал 18:30 Ньюкасл
Телетрансляция на канале Setanta
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...