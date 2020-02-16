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Лэмпард: Фернандеш усилил МЮ, они снова будут бороться за топ-4
В понедельник "синие" примут "Юнайтед"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что опасается новичка "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.
"Думаю, они в любом случае сильны и будут еще сильнее благодаря хорошему трансферу. Думаю, Фернандеш является игроком топ-уровня, он забивает голы. Я знаю все про его статистику и так далее. Мы должны это учесть, а он захочет проявить себя в Премьер-Лиге.
Думаю, у них команда топ-уровня. Они снова сражаются за попадание в топ-4. У нас не будет никаких иллюзий, нас ждет тяжелый матч, но мы должны доверять друг другу, чувствовать себя уверенно дома, хорошо сыграть и постараться победить в матче", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.
"Челси" примет "Манчестер Юнайтед" в понедельник. Игра стартует в 22:00.