Лэмпард: Фернандеш усилил МЮ, они снова будут бороться за топ-4

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что опасается новичка "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

"Думаю, они в любом случае сильны и будут еще сильнее благодаря хорошему трансферу. Думаю, Фернандеш является игроком топ-уровня, он забивает голы. Я знаю все про его статистику и так далее. Мы должны это учесть, а он захочет проявить себя в Премьер-Лиге.

Думаю, у них команда топ-уровня. Они снова сражаются за попадание в топ-4. У нас не будет никаких иллюзий, нас ждет тяжелый матч, но мы должны доверять друг другу, чувствовать себя уверенно дома, хорошо сыграть и постараться победить в матче", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.