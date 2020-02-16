  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Фернандеш усилил МЮ, они снова будут бороться за топ-4
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Фернандеш усилил МЮ, они снова будут бороться за топ-4

Англия
(2 голосов)

В понедельник "синие" примут "Юнайтед"

Лэмпард: Фернандеш усилил МЮ, они снова будут бороться за топ-4
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что опасается новичка "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

"Думаю, они в любом случае сильны и будут еще сильнее благодаря хорошему трансферу. Думаю, Фернандеш является игроком топ-уровня, он забивает голы. Я знаю все про его статистику и так далее. Мы должны это учесть, а он захочет проявить себя в Премьер-Лиге.

Думаю, у них команда топ-уровня. Они снова сражаются за попадание в топ-4. У нас не будет никаких иллюзий, нас ждет тяжелый матч, но мы должны доверять друг другу, чувствовать себя уверенно дома, хорошо сыграть и постараться победить в матче", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.

"Челси" примет "Манчестер Юнайтед" в понедельник. Игра стартует в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...