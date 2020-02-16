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Норвич - Ливерпуль 0:1. Видео обзор матча
Смотреть онлайн видео обзор матча Норвич - Ливерпуль, Чемпионат Англии, 15 февраля 2020
Команда Юргена Клоппа уверенно шагает к цели - красные добыли 25-ю победу в 26-ти матчах. На этот раз был обыгран Норвич, хотя шансы у соперника были, да и защита играла надежно, однако справиться с Садио Мане не получилось. Вашему вниманию видеообзор матча Норвич - Ливерпуль.
Английская Премьер-лига. 26-й тур
Норвич - Ливерпуль 0:1
Гол: Мане 78
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