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Норвич - Ливерпуль 0:1. Видео обзор матча

Англия
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Смотреть онлайн видео обзор матча Норвич - Ливерпуль, Чемпионат Англии, 15 февраля 2020

Норвич - Ливерпуль 0:1. Видео обзор матча
Новина українською

Команда Юргена Клоппа уверенно шагает к цели - красные добыли 25-ю победу в 26-ти матчах. На этот раз был обыгран Норвич, хотя шансы у соперника были, да и защита играла надежно, однако справиться с Садио Мане не получилось. Вашему вниманию видеообзор матча Норвич - Ливерпуль.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Норвич - Ливерпуль 0:1

Гол: Мане 78

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В статье: Ливерпуль Садио Мане Норвич Сити
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