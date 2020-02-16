Норвич - Ливерпуль 0:1. Видео обзор матча

Команда Юргена Клоппа уверенно шагает к цели - красные добыли 25-ю победу в 26-ти матчах. На этот раз был обыгран Норвич, хотя шансы у соперника были, да и защита играла надежно, однако справиться с Садио Мане не получилось. Вашему вниманию видеообзор матча Норвич - Ливерпуль.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Норвич - Ливерпуль 0:1

Гол: Мане 78