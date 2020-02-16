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Артета: Арсенал заметно прибавил, вижу много улучшений

Англия
(1 голосов)

Наставник рассказал о начальном этапе работы у руля "канониров"

Артета: Арсенал заметно прибавил, вижу много улучшений
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал об улучшениях, которые произошли в игре команды с момента его назначения.

"В первую очередь нам нужно было внести кое-какие изменения в свою культуру, в то, как мы существуем вместе. Нужно было изменить поведение игроков и персонала в соответствии с моими ожиданиями и ценностями этого клуба.

Думаю, мы изменили энергетику этого клуба. Думаю, мы сплотили фанатов и команду, а этого непросто добиться. Что касается игровой стороны, то мы начинаем видеть некоторые признаки того, в какой футбол я хочу играть, какую страсть и какую самоотдачу должны показывать игроки.

Я вижу много улучшений. Я пытался убедить игроков, что, если мы будем работать над определенными вещами во время тренировок, это поможет нам в матчах и поможет забивать голы. Было немало действительно хороших моментов, когда мы делали вещи, которые я просил от них.

Также временами у нас получается очень хорошо контратаковать. Прежде поведение некоторых игроков оставляло желать лучшего, особенно это касается больших игроков, когда нужно преследовать своего оппонента. Теперь эти дистанции изменились, мы стали гораздо компактнее и лучше двигаемся", — цитирует Артету Daily Mirror.

Под руководством Артеты "канониры" провели 9 матчей, выиграв 3 из них (при 5 ничьих и одном поражении).

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Комментарии (1)
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Суржику--бій (Краматорск)
16.02.2020 в 15:45
Покращити- походить від прикметника кращий, який являє собою вищий ступінь порівняння прикметника красний. У перекладі російською мовою слово кращий буде — более красивый.Але ж тут мовиться не про красу? Улучшение-поліпшення.Наставник-напутник,напутенник..
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