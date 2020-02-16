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АПЛ. Тоттенхэм на последних секундах вырывает победу у Астон Виллы
Сон Мин едва не стал антигероем, но исправился и принес победу "шпорам"
АПЛ. 26 тур
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Астон Вилла - Тоттенхэм 2:3
Голы: Алдервейрелд 9 (а. г.), Энгелс 54 - Алдервейрелд 27, Сон Мин 45, Сон Мин 90+5
Незабитый пенальти: Сон Мин 45
Астон Вилла: 29. Пепе Рейна, 15. Конса, 18. Таргетт, 22. Энгелс, 24. Жильбер, 30. Хаус, 4. Дринкуотер (Накамба 60), 6. Дуглас Луис, 10. Грилиш, 20. Самата (Бастон 83), 21. Эль-Гази (Трезеге 70).
Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 15. Дайер (Ло Чельсо 60), 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 20. Алли (Фернандеш 83), 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин, 23. Бергвейн (Вертонген 90+6).
Предупреждение: Жильбер 86, Накамба 90+3