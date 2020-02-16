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АПЛ. Тоттенхэм на последних секундах вырывает победу у Астон Виллы

Англия
(1 голосов)

Сон Мин едва не стал антигероем, но исправился и принес победу "шпорам"

АПЛ. Тоттенхэм на последних секундах вырывает победу у Астон Виллы
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АПЛ. 26 тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Астон Вилла - Тоттенхэм 2:3

Голы: Алдервейрелд 9 (а. г.), Энгелс 54 - Алдервейрелд 27, Сон Мин 45, Сон Мин 90+5

Незабитый пенальти: Сон Мин 45

Астон Вилла: 29. Пепе Рейна, 15. Конса, 18. Таргетт, 22. Энгелс, 24. Жильбер, 30. Хаус, 4. Дринкуотер (Накамба 60), 6. Дуглас Луис, 10. Грилиш, 20. Самата (Бастон 83), 21. Эль-Гази (Трезеге 70).

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 15. Дайер (Ло Чельсо 60), 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 20. Алли (Фернандеш 83), 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин, 23. Бергвейн (Вертонген 90+6).

Предупреждение: Жильбер 86, Накамба 90+3

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В статье: Жозе Моуриньо Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (3)
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absurdlight (Kiev)
16.02.2020 в 18:11
Дожали, шпоры! Грубые ошибки в защите обеих команд. Алдервейрелд , Алли, вообще, не узнаю.
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absurdlight (Kiev)
16.02.2020 в 18:13
«Я не узнаю вас в гриме, кто вы такой?» ;)))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2020 в 18:18
иннокентий смоктуновский...кеееша! (с)
+1
0

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