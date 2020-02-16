Жозе Моуриньо: Окно открылось. Все чувствуют, что у них есть шанс на 5-е место в АПЛ

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу над "Астон Виллой" в матче 26-го тура АПЛ.

"Я думаю, что мы заслужили победу, но также считаю, что они не заслужили поражение. "Астон Вилла" билась за победу.

Это забавно, но я бы сказал, что Тоби Алдервейрелд поучаствовал в трех голах. Он забил в свои ворота, забил в чужие ворота, а также проиграл борьбу Бьорну Энгельсу, когда тот забивал. Но Тоби забил ударом всей своей жизни, учитывая, что у него родился ребенок на этой неделе.

Насчет шансов попасть в Лигу чемпионов с 5-го места, то они есть не только у нас. Окно открылось для множества клубов. Пятое место не так далеко. "Арсенал", "Эвертон", "Шеффилд", "Вулверхэмптон" – все чувствуют, что у них есть шанс", – рассказал Жозе Моуриньо.