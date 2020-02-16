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Пеп Гвардиола: К черту УЕФА. Манчестер Сити – это не про деньги, а про талант
Испанский наставник "Сити" поговорил с игроками
На днях УЕФА принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в Лиге чемпионов на следующие 2 года.
По информации The Athletic, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола встретился с футболистами "Сити" и поговорил на эту тему.
"Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что "Манчестер Сити" – это не про деньги, а про талант. Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем", – заявил Пеп Гвардиола.
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Источник:The Athletic
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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
16.02.2020 в 20:40
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kalan-86 (Анкара)
16.02.2020 в 20:30
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