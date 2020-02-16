Пеп Гвардиола: К черту УЕФА. Манчестер Сити – это не про деньги, а про талант

На днях УЕФА принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в Лиге чемпионов на следующие 2 года.

По информации The Athletic, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола встретился с футболистами "Сити" и поговорил на эту тему.

"Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что "Манчестер Сити" – это не про деньги, а про талант. Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем", – заявил Пеп Гвардиола.