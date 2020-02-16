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АПЛ. Прорвало - Арсенал громит Ньюкасл

Англия
(1 голосов)

Забил даже Месут Озил

АПЛ. Прорвало - Арсенал громит Ньюкасл
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АПЛ. 26 тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Арсенал - Ньюкасл 4:0

Голы: Обамеянг 54, Пепе 57, Озил 90, Ляказетт 90+5

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 20. Мустафи, 23. Луис, 8. Себальос (Торрейра 82), 34. Джака, 87. Сака, 10. Озил (Уиллок 90+1), 14. Обамеянг, 19. Пепе, 30. Нкетиа (Ляказетт 85).

Ньюкасл: 1. Дубравка, 2. Кларк (Шер 83), 6. Лассель, 18. Фернандес (Хэйден 75), 36. Ш. Лонгстафф, 24. Альмирон, 42. Бенталеб, 9. Жоэлинтон, 10. Сент-Максимен, 23. Лацарро (Ритчи 74), 28. Роуз.

Предупреждения: Джака 9, Сака 82

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Микель Артета "Ньюкасл"
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