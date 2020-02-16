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Артета про 4:0 с Ньюкаслом: Теперь только от нас зависит, сможет ли Арсенал совершить рывок
Наставник "пушкарей" прокомментировал победу над "сороками"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями после разгромной победы своей команды над "Ньюкаслом" в рамках 26-го тура АПЛ.
"Мы хотели превратить ничьи в победы, и выступления на своем стадионе сыграют в этом важнейшую роль. Мы медленно начали матч, но спустя 25 минут стали лучше управлять игрой. После беседы в перерыве мы заиграли еще лучше.
У ворот соперника в первые 25 минут мы действовали плохо. Самое важное – реакция игроков и персонала на Ляказетта. Все очень любят его, он усердно работает на благо команды.
10 дней назад я был разочарован ничьей с "Бернли", и места в еврокубках были так далеки от нас. Теперь только от нас зависит, сможем ли мы совершить рывок", – рассказал Микель Артета.