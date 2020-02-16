Артета про 4:0 с Ньюкаслом: Теперь только от нас зависит, сможет ли Арсенал совершить рывок

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями после разгромной победы своей команды над "Ньюкаслом" в рамках 26-го тура АПЛ.

"Мы хотели превратить ничьи в победы, и выступления на своем стадионе сыграют в этом важнейшую роль. Мы медленно начали матч, но спустя 25 минут стали лучше управлять игрой. После беседы в перерыве мы заиграли еще лучше.

У ворот соперника в первые 25 минут мы действовали плохо. Самое важное – реакция игроков и персонала на Ляказетта. Все очень любят его, он усердно работает на благо команды.

10 дней назад я был разочарован ничьей с "Бернли", и места в еврокубках были так далеки от нас. Теперь только от нас зависит, сможем ли мы совершить рывок", – рассказал Микель Артета.