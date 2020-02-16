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Ман Юнайтед - единственная команда АПЛ, которая не смогла забить на выезде в 2020-м году

Англия
(1 голосов)

"Красные дьяволы" показывают ужасную результативность

Ман Юнайтед - единственная команда АПЛ, которая не смогла забить на выезде в 2020-м году
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Сегодня в рамках 26-го тура АПЛ "Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу". Таким образом, "Манчестер Юнайтед" остался единственной командой, которая не смогла забить в выездном матче английской Премьер-лиги в 2020 году.

Подопечные Сульшера не удалось забить в выездних матчах против лондонского "Арсенала" (0:2), "Ливерпуля" (0:2). Кроме этого, "МЮ" также не забивал дома в поединке с "Вулверхэмптоном" (0:0).

Завтра, у "МЮ" есть шанс исправить ситуацию - "красные дьяволы" сыграют на "Стэмфорд Бридж" против "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
Squawka Football
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