Лэмпард: У Челси переходный период, а конкуренция в АПЛ никогда еще не была такой высокой

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями насчет текущих выступлений "аристократов" и конкуренции в АПЛ.

"Знаем, что потеряли очки в матче с "Арсеналом" дома, с "Ньюкаслом" на выезде, в предыдущих играх. Сейчас нам больно от каждого потерянного очка. В то же время мы понимаем, в каком положении находимся. У нас переходный период, а конкуренция в АПЛ никогда не была такой высокой, как сейчас.

Сейчас наша цель – стать четвертыми, но это краткосрочная цель. Мы хотим сократить отставание от "Ливерпуля". Таков наш долгосрочный план, и нужно сохранять спокойствие, несмотря на шторм. Надеюсь, это удастся. После ничьей с "Лестером", с которым мы конкурируем за четвертую строчку, сейчас мы сыграем с "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэмом" и "Эвертон" за небольшой промежуток времени. На этом отрезке мы, вероятно, и поймем наши шансы достичь цели", – поделился Фрэнк Лэмпард.