"Станет ли чемпионом вторая команда сезона-2018?" Моуриньо и Джеррард подтрунивают над Сити

Менеджеры английского "Тоттенхэма" и шотландского "Рейнджерс", Жозе Моуриньо и Стивен Джеррард соответственно, прошлись по последним проблемам "Манчестер Сити" – исключению из Лиги чемпионов и потенциальному лишению золотых медалей сезона-2013/14.

"Я не изучал отчеты УЕФА и ФИФА. Но если я займусь этим, то возникнет вот какой вопрос: станет ли чемпионом команда, которая финишировала второй в 2018 году? Вообще, интересно, но шутки в сторону. Я просто спокойно наблюдаю за ходом событий, как и все. Я не думаю о том, что пятое место может предоставить путевку в ЛЧ. Наше дело – выходить и играть", – цитирует Жозе Manchester Evening News.

"Суровое наказание. Уверен, что "горожане" подадут апелляцию, а мы посмотрим на результат. Я не буду ничего комментировать, пока не ответят в АПЛ. Но мне это очень, очень интересно… по понятным причинам. Можно говорить все, что угодно, но в любом случае, "Сити" был чемпионом", – отметил Джеррард для Sky Sports.

"Манчестер Сити" был отстранен УЕФА от участия в ЛЧ на 2 сезона из-за махинаций с финансовой отчетностью. Также "горожане" могут лишиться чемпионства 2014 года – победителем АПЛ, в таком случае, будет признан "Ливерпуль". Сезон 2017/18, про который упоминал Моуриньо, также закончился золотом для "Сити" – второе место тогда занял "МЮ" португальца.