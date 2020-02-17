Челси - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча

Ох, не самое удачное время для встречи "Челси" и "Ман Юнайтед". Обе команды пошли в очередное кризисное пике, как у лондонцев, так и у манкунианцев в чемпионате трехматчевые серии без побед и явные проблемы в организации игры. Однако, именно в таких противостояниях гранды могут проявить свои лучшие качества (либо окончательно посыпаться). Все же мы вправе ожидать увлекательного поединка недавних лидеров английского футбола, хоть они сейчас и не балуют своих фанатов.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Челси Лондон 22:00 Манчестер Юнайтед

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В прошлом туре команда Лэмпарда расписала боевую ничью с "Лестером" 2:2, ранее был мир с "Арсеналом" (снова – 2:2) и поражение от "Ньюкасла" 0:1. Победить в Премьер-лиге "синим" удавалось еще в 22-м туре 11 января, когда "Челси" разгромил "Бернли" (3:0).

"Манчестер Юнайтед" также имеет ничью в активе в 25-м туре (с "Вулверхэмптоном" 0:0), но в двух предыдущих поединках подопечные Сульшера проиграли "Ливерпулю" и "Бернли". Более того, в трех последних матчах чемпионата не могут забить "красные дьяволы". Отметим, что как и "Челси", в 22-м туре АПЛ "МЮ" ощущал вкус победы – разгром над "Норвичем" (4:0).

"Челси" и "МЮ" одни из самых нестабильных клубов если не во всей Премьер-лиге, то среди грандов точно. Позиции в турнирной таблице заметно пошатнулись, но лондонцы и манкунианцы все еще претендуют на итоговые лигочемпионовские места.

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"Аристократы" в 26-м туре АПЛ принимают очень неудобного соперника. Не могут они обыграть "Ман Юнайтед" в пяти последних матчах. В финале Кубка Англии 2018 "Челси" одолел манкунианцев 1:0 (гол с пенальти на счету Азара), а затем три победы у "красных дьяволов" и одну встречу удалось свести вничью.

Особо унизительным для "Челси" получилось поражение в первом круге этого чемпионата. В августе прошлого года "МЮ" камня на камне не оставил от гостей из столицы – дубль на свой счет записал Рашфорд, также забивали Марсьяль и Джеймс. Конечно, тогда команда Сульшера выглядела намного лучше, и почти не было травмированных, но тенденция неудачных дуэлей с этим соперником должна насторожить лондонцев.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 186 матчей;

53 победы Челси, 56 ничьих, 77 побед МЮ

Общий счет – 224:294

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев матча на "Стэмфорд Бридж" почти нет травмированных, были повреждения лишь у Лофтус-Чика и Пулишича, но по последней информации они могут сыграть против "Ман Юнайтед" (возможно, на замены). Вряд ли выйдет на поле Аррисабалага, который попал в немилость Лэмпарду. А вот у гостей еще восстанавливаются после травм Рашфорд, Погба и Грант. Под вопросом участие в матче Мактоминея, Фосу-Менса и Туанзебе.

Челси: Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Виллиан, Абрахам.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Перейра, Джеймс, Ван-Биссака, Мата, Фред, Марсьяль, Фернандес.

ПРОГНОЗ

Равны эти соперники и игроки находятся в примерно равных кондициях. "Челси" может считаться условным фаворитом, все же на своем поле "синие" выкладываются на все 100. Но есть свои козыри и у "Ман Юнайтед", который теряет очки во встречах с середняками, и может настроиться на принципиальных соперников. Точно не будет разгрома во встрече, не стоит ожидать много забитых голов. Невозможно отдать предпочтение кому либо из соперников. Прогноз: осторожная ничья 1:1.