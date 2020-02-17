Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 17.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Стэмфорд Бридж
"Челси" не мог обыграть "Ман Юнайтед" в пяти последних матчах, сейчас самое время для лондонцев прервать эту неудачную серию – турнирное положение у "синих" очень неустойчивое. Хотя оба соперники и находятся не в лучшем состоянии, у подопечных Лэмпарда больше шансов воспользоваться проблемами манкунианцев. Единственная сложность, что "красные дьяволы" и сами не знают своих возможностей, поэтому иногда "выстреливают" в самый неожиданный момент.
Подробнее о матче Челси – Ман Юнайтед читайте в отдельном материале.
АПЛ. 26-й тур
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)
Челси Лондон 22:00 Манчестер Юнайтед
Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>
Телетрансляция на канале Сетанта