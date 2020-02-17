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Арсенал интересуется защитником Аякса

Англия
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Игрок уже выступал в АПЛ

Арсенал интересуется защитником Аякса
Новина українською

"Арсенал" интересуется защитником "Аякса" Дэйли Блиндом, об этом пишет The Athletic.

По информации издания, "канониры" хотят узнать, насколько высока возможность вернуть 29-летнего голландца в чемпионат Англии. Напомним, что с лета 2014 года по лето 2018 года Блинд выступал за "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Блинд провел за "Аякс" 28 матчей во всех турнирах. На его счету 1 гол и 1 результативная передача. 29-летний голландец пропустил два месяца из-за миокардита и вернулся на поле 12 февраля в кубковом матче против "Витесса" (3:0).

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Дэйли Блинд Дейли Блинд
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