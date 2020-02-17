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Тоттенхэм и Эвертон интересуются Смоллингом

Англия
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Игрок может остаться в АПЛ

Тоттенхэм и Эвертон интересуются Смоллингом
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за "Рому", может покинуть клуб в конце сезона сообщает Corriere Dello Sport.

Как пишет источник, "Тоттенхэм" и "Эвертон" вступили в контакт с "Манчестер Юнайтед" по защитнику сборной Англии, "Ювентус" также изучает возможность приобретения игрока. 30-летний игрок может вернуться в английскую Премьер-лигу, если он не сможет закончить сезон в первой четвёрке, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Исполнительный директор английского клуба Эд Вудворд, узнав об интересе к Смоллингу нескольких клубов, намерен выручить за футболиста до € 20 млн.

В этом сезоне Крис Смоллинг принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, забил два гола и стал автором одной результативной передачи.

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В статье: Крис Смоллинг Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Рома (Италия)
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