Тоттенхэм и Эвертон интересуются Смоллингом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за "Рому", может покинуть клуб в конце сезона сообщает Corriere Dello Sport.

Как пишет источник, "Тоттенхэм" и "Эвертон" вступили в контакт с "Манчестер Юнайтед" по защитнику сборной Англии, "Ювентус" также изучает возможность приобретения игрока. 30-летний игрок может вернуться в английскую Премьер-лигу, если он не сможет закончить сезон в первой четвёрке, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Исполнительный директор английского клуба Эд Вудворд, узнав об интересе к Смоллингу нескольких клубов, намерен выручить за футболиста до € 20 млн.

В этом сезоне Крис Смоллинг принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, забил два гола и стал автором одной результативной передачи.