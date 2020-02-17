  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Даже если Ман Сити отправят в Лигу 2, я все равно останусь с командой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Даже если Ман Сити отправят в Лигу 2, я все равно останусь с командой

Англия
(1 голосов)

Благородно

Гвардиола: Даже если Ман Сити отправят в Лигу 2, я все равно останусь с командой
UA-Футбол
Новина українською

В конце прошлой недели появилась новость, что "Манчестер Сити" на два года будет отстранен от Лиги Чемпионов. Все из-за нарушений правил ФФП.

Читайте такжеОфициально: Манчестер Сити на два года отстранен от Лиги Чемпионов

Более того, команде грозят санкции и во внутреннем чемпионате. Несмотря на все это, Пеп Гвардиола готов остаться с клубом.

"В какой лиге мы бы не играли - я все равно буду здесь. Даже если нас отправят в Лигу 2, я все равно останусь с командой. Пришло время для нас объединиться", - цитирует испанца Sky Sports.

Отметим, что у "горожан" будет шанс обжаловать решение в CAS.

Читайте также"Станет ли чемпионом вторая команда сезона-2018?" Моуриньо и Джеррард подтрунивают над Сити
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
sawyer3273 (Тель-Авив)
17.02.2020 в 18:48
Их аж в лигу 2 хотят опустить, четвертый по силе дивизион? Даже не в чемпионшип
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...