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Гвардиола: Даже если Ман Сити отправят в Лигу 2, я все равно останусь с командой
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В конце прошлой недели появилась новость, что "Манчестер Сити" на два года будет отстранен от Лиги Чемпионов. Все из-за нарушений правил ФФП.
Более того, команде грозят санкции и во внутреннем чемпионате. Несмотря на все это, Пеп Гвардиола готов остаться с клубом.
"В какой лиге мы бы не играли - я все равно буду здесь. Даже если нас отправят в Лигу 2, я все равно останусь с командой. Пришло время для нас объединиться", - цитирует испанца Sky Sports.
Отметим, что у "горожан" будет шанс обжаловать решение в CAS.
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Комментарии (1)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
17.02.2020 в 18:48
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