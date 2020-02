Ушел из жизни Гарри Грегг - экс-вратарь МЮ, который выжил в мюнхенской авиакатастрофе

Сегодня, 17-го февраля, умер экс-голкипер "Манчестер Юнатйед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг. Информацию об этом подтвердила пресс-служба английской команды.

На момент смерти ему было 87 лет. Гарри был одним из тех футболистов, которые выжили в Мюнхенской катастрофе 1958 года. Напомним, что тогда разбился самолет с игроками "МЮ".

Грегг получил прозвище "Герой Мюнхена", ведь тогда он сумел спаст жизнь тренеру клуба Мэтту Басби и будущей легенде Бобби Чарльтону. В составе "МЮ" он выступал на протяжении 10 лет.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm