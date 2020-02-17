Челси - Манчестер Юнайтед 0:2. В гостях как дома

Хозяева не заслуживали поражения, создав больше голевых моментов и владея инициативой. Вот только "синим" не удавалось главного - забить. Хорошие возможности лондонцы транжирили с нездоровым безрассудством, а верные шансы не использовали, словно надеялись на следующий голевой момент. "Ман Юнайтед" с удовольствием наказал "Челси", тем более, что уже не первый раз (за последние годы) манкунианцы ставят на место "аристократов".

Подробнее о матче читайте чуть позже.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Челси Лондон - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Марсьяль 45, Магуайр 66

Челси: 13. Кабальеро, 2. Рюдигер, 4. Кристенсен (Зума 46), 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 7. Канте (Маунт 13), 17. Ковачич, 10. Виллиан, 11. Педро, 23. Батшуайи (Жиру 69).

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 3. Байи, 5. Магуайр, 23. Шоу, 53. Уильямс, 18. Фернандеш (Далот 90+2), 21. Джеймс (Перейра 80), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 17. Фред, 9. Марсьяль (Игало 90).

Предупреждения: Виллиан 35, Рюдигер 48, Зума 59, Педро 64 - Фред 59, Уильямс 76, Ван-Биссака 79