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Челси - Манчестер Юнайтед 0:2. В гостях как дома

Англия
(1 голосов)

На Стэмфорд Бридж манкунианцы начинают чувствовать себя лучше, чем на своем поле

Челси - Манчестер Юнайтед 0:2. В гостях как дома
UA-Футбол
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Хозяева не заслуживали поражения, создав больше голевых моментов и владея инициативой. Вот только "синим" не удавалось главного - забить. Хорошие возможности лондонцы транжирили с нездоровым безрассудством, а верные шансы не использовали, словно надеялись на следующий голевой момент. "Ман Юнайтед" с удовольствием наказал "Челси", тем более, что уже не первый раз (за последние годы) манкунианцы ставят на место "аристократов".

Подробнее о матче читайте чуть позже.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Челси Лондон - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Марсьяль 45, Магуайр 66

Челси: 13. Кабальеро, 2. Рюдигер, 4. Кристенсен (Зума 46), 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 7. Канте (Маунт 13), 17. Ковачич, 10. Виллиан, 11. Педро, 23. Батшуайи (Жиру 69).

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 3. Байи, 5. Магуайр, 23. Шоу, 53. Уильямс, 18. Фернандеш (Далот 90+2), 21. Джеймс (Перейра 80), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 17. Фред, 9. Марсьяль (Игало 90).

Предупреждения: Виллиан 35, Рюдигер 48, Зума 59, Педро 64 - Фред 59, Уильямс 76, Ван-Биссака 79

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Барселинис (землянин)
18.02.2020 в 00:21
Я рад за МЮ! Сульшер - сила! Челсюкам так и надо... Ливер распродадут.. МС разбежится.. МЮ воспрянет! МЮ возродится!
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мы за динамо (киев)
18.02.2020 в 00:03
надзвичайно високий рівень суддівства та феноменальна непруха челсів -- складові сьогоднішньої перемоги мю. хоча голи забили чітко.
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