Стэмфорд Бридж – больше не крепость. Челси – Манчестер Юнайтед 0:2. Обзор матча и видео голов

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сумели одновременно подарить нейтральным зрителям яркое шоу и, в который раз, огорчить своих болельщиков. Да, даже "Юнайтед", несмотря на победу, все равно пока не может похвастаться значительным прогрессом с точки зрения содержания игры. Подопечные Лэмпарда привычно играли неплохо, контролировали владение мячом и территорию, но пропустили в единичной атаке в первом тайме – и это после кучи собственных нереализованных моментов.

Во второй половине встречи было забито три мяча, но лишь гол Магуайра был засчитан – два взятия ворот от хозяев отменил VAR. К слову, Гарри стал MVP поединка – мог покинуть поле из-за красной карточки, но не получил ее, а затем и вовсе вписал свою фамилию на табло в графе "голы" рядом с Марсьялем. Лэмпарду стоит задуматься: "Тоттенхэм" сократил отрыв от четвертого места уже до одного пункта, а "Шеффилд Юнайтед" и "МЮ" – до двух и трех очков соответственно.

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Манчестер Юнайтед".

Лондон. "Стэмфорд Бридж".

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Марсьяль (45), Магуайр (66)